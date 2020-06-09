В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом

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Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект подготовленного министерством соответствующего постановления правительства.

«Объём производства медицинских масок на территории Российской Федерации за период пандемии увеличился в десять раз и полностью покрывает внутреннюю потребность», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Уточняется, что соответствующий документ предполагает внесение медицинских масок в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, кроме ЕАЭС, не допускаемых к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

Как указывает агентство, проект также предполагает запрет на включение медмасок в один контракт с другими отдельными видами промышленных товаров.

Ранее СМИ сообщали, что московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России — ООО «Компания инновационных технологий».

11 мая терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с телеканалом «360» рассказала о правилах использования одноразовых масок.

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