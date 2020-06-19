Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова

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Родственники погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отказались от денежной компенсации от артиста. Об этом заявил RT адвокат Александр Добровинский.
Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«В связи с непрекращающимися спекуляциями на тему якобы согласия семьи Сергея Захарова принять денежную компенсацию от Михаила Ефремова я сегодня вновь обратился к вдове покойного и его брату с уточнением их решения по данному вопросу», — заявил он.

Добровинский отметил, что Маргарита и Валерий Захаровы не поменяли своего решения: «компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд».

Ранее Ефремов, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение, попросив прощения у родных Захарова и заявив о готовности оказать помощь его семье.

Позже адвокат семьи погибшего заявил, что родные Захарова не приняли извинений Ефремова и отказались от денежной компенсации. По его словам, они намерены добиться справедливого решения суда.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон, за рулём которого находился Захаров.

В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

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