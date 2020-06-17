Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла согласие на компенсацию

Адвокат Александр Добровинский заявил, что семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, не согласна принять материальную компенсацию. По словам адвоката, брат покойного Валерий опроверг утверждения о согласии принять компенсацию.

«В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации», — цитирует Добровинского ТАСС.

Также Добровинский заявил, что они с Валерием Захаровым «открыты ко всем встречам с кем бы то ни было».

В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев в беседе с РБК заявлял, что Валерий Захаров выразил готовность обсудить вопрос компенсации, если на это согласится Добровинский.

«Я вчера даже снимал на видео наш разговор, чтобы был виден его номер. Он готов на всё, он говорит: «Обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский», — рассказал Пашаев.

По его словам, разговор с Валерием Захаровым состоялся 16 июня. Пашаев также заявлял, что намерен позвонить Добровинскому для обсуждения вопроса компенсации.

Ранее Ефремов, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение, попросив прощения у родных Захарова и заявив о готовности оказать помощь его семье.

Позже адвокат семьи погибшего заявил, что родные Захарова не приняли извинений Ефремова и отказались от денежной компенсации. По его словам, они намерены добиться справедливого решения суда.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон, за рулём которого находился Захаров.

В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.