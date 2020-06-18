В НИИ Минобороны рассказали о разработке вакцины от коронавируса

Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич рассказал о разработке российской вакцины против коронавируса.

По его словам, разработку вакцины начали с проведения теоретических научных изысканий: была проанализирована вся доступная информация о возбудителе и о ранее разработанных вакцинах против близкородственных коронавирусов.

«После разработки лучшего экспериментального образца были наработаны опытные серии вакцины, с использованием которых провели доклинические исследования на животных, которые подтвердили безопасность и эффективность вакцины», — пояснил Борисевич в беседе с kp.ru.

Он добавил, что в данный момент проводятся испытания на добровольцах, которые планируется завершить к августу 2020 года.

Ранее Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции на людях.

Вирусолог Фёдор Лисицын в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса.