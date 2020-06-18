В мобильном госпитале в Чите лечатся 30 человек с коронавирусом

Лечение в военном мобильном госпитале в Чите в Забайкальском крае проходят 30 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На сегодняшний день в госпитале 30 пациентов, семь из них готовятся к выписке. За прошедшую ночь поступлений не было, все мероприятия в госпитале проводятся в штатном режиме», — приводит ТАСС слова начальника госпиталя подполковника медицинской службы Виталия Нама.

Ранее стало известно о выписке первых восьми пациентов из военного госпиталя в Чите.

6 июня сообщалось, что военные Восточного военного округа приступили к развёртыванию в Чите полевого многопрофильного мобильного госпиталя для лечения пациентов с COVID-19.