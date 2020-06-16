В Чите из военного госпиталя выписали первых пациентов

В Чите из военного многопрофильного мобильного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 выписаны первые восемь пациентов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«С момента развёртывания многопрофильного мобильного госпиталя военные медики Восточного военного округа оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Забайкальского края. Сегодня из госпиталя, развёрнутого в городе Чите, были выписаны первые пациенты», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки поступило 19 пациентов.

6 июня сообщалось, что военные Восточного военного округа приступили к развёртыванию в Чите полевого многопрофильного мобильного госпиталя для лечения пациентов с COVID-19.