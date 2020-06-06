Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
- Reuters
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«Личный состав полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек... совершив марш своим ходом на штатной технике из Республики Бурятия протяжённостью более 700 км, прибыл в город Чита (Забайкальский край) и приступил к его развёртыванию», — приводит сообщение РИА Новости.
В Чите будут развёрнуты приёмо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации и лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.
4 июня Минобороны приступило к переброске из Бурятии в Забайкалье полевого госпиталя.