Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

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Военные Восточного военного округа приступили к развёртыванию в Чите полевого многопрофильного мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Минобороны России.
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Личный состав полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек... совершив марш своим ходом на штатной технике из Республики Бурятия протяжённостью более 700 км, прибыл в город Чита (Забайкальский край) и приступил к его развёртыванию», — приводит сообщение РИА Новости.

В Чите будут развёрнуты приёмо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации и лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

4 июня Минобороны приступило к переброске из Бурятии в Забайкалье полевого госпиталя.

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