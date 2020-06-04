Путин поручил развернуть госпиталь в Забайкалье для лечения COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил развернуть в Забайкалье военный госпиталь для лечения больных с COVID-19 в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.
Путин поручил развернуть госпиталь в Забайкалье для лечения COVID-19
  • РИА Новости

«Хотел бы обратить внимание на рост (числа) заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная, и с учётом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идёт о возможностях системы здравоохранения», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил успешный опыт Минобороны в строительстве госпиталей.

«Прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развёртыванию соответствующих структур, госпиталя — в данном случае в Забайкалье», — сказал Путин.

2 июня сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в Забайкальском крае превысило 1,2 тыс.

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