Путин поручил развернуть госпиталь в Забайкалье для лечения COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил развернуть в Забайкалье военный госпиталь для лечения больных с COVID-19 в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

«Хотел бы обратить внимание на рост (числа) заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная, и с учётом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идёт о возможностях системы здравоохранения», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил успешный опыт Минобороны в строительстве госпиталей.

«Прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развёртыванию соответствующих структур, госпиталя — в данном случае в Забайкалье», — сказал Путин.

2 июня сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в Забайкальском крае превысило 1,2 тыс.