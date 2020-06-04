Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя

Минобороны России перебрасывает в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.

«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, военные приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяжённостью более 700 км из Кяхты в Читу, в составе медподразделения 133 военнослужащих и 31 единица спецтехники.

Госпиталь будет развёрнут по поручению президента Владимира Путина и указаниям министра обороны Сергея Шойгу «в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции».