Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя

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Минобороны России перебрасывает в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, военные приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяжённостью более 700 км из Кяхты в Читу, в составе медподразделения 133 военнослужащих и 31 единица спецтехники.

Госпиталь будет развёрнут по поручению президента Владимира Путина и указаниям министра обороны Сергея Шойгу «в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции». 

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