В Подмосковье назвали число заболевших коронавирусом медиков

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова назвала число медиков, заболевших коронавирусом в регионе.

В беседе с РИА Новости она отметила, что с коронавирусом в Подмосковье борются почти 27 тыс. медицинских сотрудников — врачи, средний и младший медицинский персонал.

Специалисты обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты и регулярно проходят тестирования.

«Но, к сожалению, они больше остальных подвержены риску заболевания COVID-19. На данный момент у нас 2350 заболевших медработников — это приблизительно 9%. К сожалению, есть и умершие от новой коронавирусной инфекции и пневмонии. Это 24 человека», — рассказала Светлана Стригункова.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе Воскресенской районной больницы №2 по борьбе с COVID-19.