В Госдуме разъяснили законопроект об удалённой работе

Первый зампред фракции «Единой России», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев рассказал в беседе с RT о законопроекте о регулировании дистанционной работы.

«Всё это нуждается в серьёзном регулировании, в первую очередь с целью защиты прав работников, которые работают удалённо. Поэтому были подготовлены существенные изменения в главу 49.1 (Трудового кодекса. — RT), которая говорит о дистанционной работе. Мы предложили выделить три вида такой работы: постоянная дистанционная удалённая работа, временный перевод на удалённую работу и комбинированная работа, когда работник может частично работать в офисе, на стационарном рабочем месте, частично находиться на удалёнке», — пояснил Исаев.

Он подчеркнул, что главной целью поправок является защита прав и интересов работников.

«Мы защищаем их право на сохранение заработной платы при временном переводе на удалённую работу в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами, защищаем право работника на личное время, обязываем работодателя урегулировать вопрос об оплате и предоставлении оборудования такому работнику», — пояснил депутат.

Исаев также подчеркнул, что должно быть время, «в течение которого работодатель не должен беспокоить работника».

«Он должен иметь право на отдых, полноценное право, которое гарантируется всем в России. В случае если работодатель привлекает работника за пределами установленного ему графика взаимодействия, в его личное время, это должно быть оплачено как сверхурочная работа: не менее чем в полуторном размере первые два часа и не менее чем в двойном — в последующие», — заключил парламентарий.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект о регулировании дистанционной работы.

В законопроекте есть нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удалённых работников, говорится о регламентировании типов дистанционной занятости и приводятся основания для их применения.