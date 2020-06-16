В России от коронавируса за сутки вылечились более 9700 человек
- РИА Новости
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 9767 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России — 294 306», — приводит сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией РИА Новости.
Накануне от коронавируса в стране вылечились 4489 человек.
Ранее пульмонолог заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал в беседе с радио Sputnik, что после COVID-19 «в лёгких наблюдаются фиброзные изменения».