Фитотерапевт оценил полезные свойства айрана

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Фитотерапевт кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал о полезных свойствах айрана.
Фитотерапевт оценил полезные свойства айрана
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что кисломолочный напиток айран полезен для пищеварения, хорошо подходит для разгрузочных дней, для очистки организма, а также при некоторых специфических проблемах.

«Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Всё, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная», — пояснил Михаил Лущик.

Также, по его словам, этот кисломолочный напиток поможет облегчить состояние тех, кто переборщил с алкоголем.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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