В МЧС сообщили о работах по ликвидации последствий ЧП в Норильске

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Около 18 тыс. куб. м топливно-водяной смеси собрано в районе разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС сообщили о работах по ликвидации последствий ЧП в Норильске
  • Reuters

«За прошедшие сутки общими усилиями собрано 5270 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 17800 кубометров», — приводит Интерфакс заявление.

Кроме того, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезли более 46,1 тыс. т загрязнённой почвы.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

7 июня первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

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