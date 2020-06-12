В МЧС предположили, что на месте ЧП в Норильске восстанавливается фауна
- Reuters
«Спасателями МЧС России при авиамониторинге вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.
Спасатели уточнили, что для бытовых нужд личного состава используется очищенная от нефтепродуктов вода из ближайшей акватории.
«Данная вода безопасна для использования», — отметили в МЧС.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.
7 июня первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.