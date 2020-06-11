Более 7,3 тыс. медиков Минобороны получат дополнительные выплаты

Более 7,3 тыс. медработников Министерства обороны России получат стимулирующие выплаты за работу с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.

Как передаёт kp.ru, размер дополнительных выплат врачам за май составит до 80 тыс. рублей.

«За май выплаты за борьбу с коронавирусом получат более 7,3 тыс. медиков Минобороны, в том числе гражданский персонал, который трудится в ведомственных медицинских учреждениях. В апреле такие стимулирующие выплаты получили 4,5 тыс. человек», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что российские специалисты Минобороны оказали помощь по борьбе с пандемией коронавируса в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, в настоящее время также ведутся работы по лечению пациентов в Армении.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.