Врач рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19.

В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что иногда это выражается в виде точечных кровоизлияний, но гораздо чаще проявляется в виде покраснения кожи кистей рук с нечёткими границами, а также нижней трети голеней, ступней.

«Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от 5% до 15% заболевших их имеют», — отметил эксперт.

По его словам, остальные клинические признаки минимальны, точно коронавирус можно определить только при серьёзных инструментальных обследованиях, прежде всего компьютерной томографии лёгких.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.