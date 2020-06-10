Эксперт оценил эффективность масок и антисептиков

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Академик РАН Виктор Малеев оценил эффективность масок и антисептиков.
Эксперт оценил эффективность масок и антисептиков
  • © PPE/face to face
  • globallookpress.com

В беседе с URA.RU он отметил, что использование средств индивидуальной защиты может положительно повлиять на эпидемиологическую обстановку в целом.

«Надо измерять заболеваемость, потому что маски и дезинфектанты могут влиять примерно на 100 заболеваний. Но они и при других инфекциях полезны», — заявил Малеев.

Как отметил эксперт, из-за пандемии люди начали чаще задумываться о безопасности своего здоровья, стали более осторожны.

Малеев также выразил мнение, что нужно обеспечить санитайзерами места массового скопления людей.

«Вреда от этого не будет, если дезинфектанты не вредно действуют на кожу рук человека», — добавил он.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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