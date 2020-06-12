Людей из группы риска призвали осторожно выходить из самоизоляции

Выходить из режима самоизоляции пожилым и людям из группы риска по коронавирусной инфекции в Москве нужно «с оглядкой» и соблюдая меры предосторожности. Об этом RT заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, говоря о рекомендациях по проведению наступивших выходных.

Он напомнил, что в разных регионах России сложилась своя эпидемиологическая обстановка, и там, где ситуация ещё находится под строгим контролем, пока стоит избегать даже прогулок на свежем воздухе.

«Прежде всего, конечно, в Москве нужно воздержаться от прогулок на природе. Даже хотя бы потому, что люди были долгое время в изоляции, а сейчас они будут три дня сидеть на солнцепёке. Нужно воздержаться. Особенно тем, у кого есть сопутствующие заболевания. Ещё будут длинные выходные, и мы успеем насладиться», — считает Онищенко.

Врач напомнил, что резкий выход из режима самоизоляции большинства граждан без соблюдения мер предосторожности во время выходных может ухудшить эпидемиологическую обстановку.

«Но главное, на что надо всё-таки обращать внимание, — это индивидуальные средства защиты. Поэтому, безусловно, пожилым людям и так называемой группе риска нужно соблюдать меры предосторожности. Им стоит втягиваться в этот процесс осторожно и с оглядкой как с точки зрения физической активности, так и с точки зрения пребывания на солнце», — отметил он.

9 июня в Москве сняли режим пропусков и отменили обязательную самоизоляцию граждан. Как отмечали власти Москвы, фактически столица возвращается к обычному ритму жизни.

12 июня в стране отмечается День России.