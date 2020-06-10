Онищенко высказался об интенсивности эпидемии коронавируса в России

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал уровень интенсивности коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Сейчас интенсивно лидерство захватывают южноамериканские страны, часть Южноамериканского континента и Южное полушарие... Россия по интенсивности эпидпроцесса находится на седьмом месте», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент по интенсивности эпидемии на первом месте Перу, обогнавшее даже США.

При этом, по словам Онищенко, по абсолютной численности заболевших лидируют США, а Россия находится на третьем месте.

Соответствующее заявление академик сделал во время выступления на российско-белорусской конференции «Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению».

Ранее академик РАН Юрий Беленков, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова, в беседе с kp.ru прокомментировал необходимость сохранения масочного режима.