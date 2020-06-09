В РАН оценили необходимость сохранения масочного режима
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- РИА Новости
Как передаёт kp.ru, в рамках онлайн-конференции по проблемам, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, он призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
«Несмотря на эйфорию и отмену почти всех ограничений, я видел, что около 60% наших горожан маски не носят. Эта отмена строгих ограничений не касается масочного режима и режима дистанцирования, маски всё равно должны быть. И я думаю, в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранён до начала кампании по вакцинации», — заявил академик.
Он также предположил, что вакцинация может начаться в августе и коснётся в первую очередь людей из групп риска.
Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.