В РАН оценили необходимость сохранения масочного режима

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Академик РАН Юрий Беленков, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова, прокомментировал необходимость сохранения масочного режима.
В РАН оценили необходимость сохранения масочного режима
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru, в рамках онлайн-конференции по проблемам, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, он призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Несмотря на эйфорию и отмену почти всех ограничений, я видел, что около 60% наших горожан маски не носят. Эта отмена строгих ограничений не касается масочного режима и режима дистанцирования, маски всё равно должны быть. И я думаю, в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранён до начала кампании по вакцинации», — заявил академик.

Он также предположил, что вакцинация может начаться в августе и коснётся в первую очередь людей из групп риска.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

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