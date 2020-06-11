В Подмосковье после лечения от коронавируса выписаны 768 человек
- РИА Новости
«В Московской области ещё 768 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Накануне число выздоровевших за сутки в регионе впервые превысило 700 человек.
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.