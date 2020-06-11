В Подмосковье после лечения от коронавируса выписаны 768 человек

В Московской области ещё 768 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Всего в регионе выписали 14 187 заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Подмосковье.

«В Московской области ещё 768 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Накануне число выздоровевших за сутки в регионе впервые превысило 700 человек.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.