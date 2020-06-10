В Подмосковье ещё 747 пациентов завершили лечение от коронавируса

В Московской области за сутки выписали 747 пациентов, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Всего в регионе завершили лечение 13 419 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, 10 июня число выздоровевших за сутки в регионе впервые превысило 700 человек.

Накануне в Московской области после COVID-19 выписали 641 пациента.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.