В Подмосковье ещё 747 пациентов завершили лечение от коронавируса
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Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Как уточняет ТАСС, 10 июня число выздоровевших за сутки в регионе впервые превысило 700 человек.
Накануне в Московской области после COVID-19 выписали 641 пациента.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.