В Подмосковье после COVID-19 за сутки из больниц выписали 641 пациента

В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки из медицинских учреждений выписали 641 пациента.

«В Московской области ещё 641 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — сообщает подмосковный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в регионе вылечены от COVID-19 уже 12 672 заболевших.

Ранее сообщалось, что ещё 5390 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 109 тыс.