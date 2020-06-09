В Подмосковье после COVID-19 за сутки из больниц выписали 641 пациента
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«В Московской области ещё 641 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — сообщает подмосковный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего в регионе вылечены от COVID-19 уже 12 672 заболевших.
Ранее сообщалось, что ещё 5390 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 109 тыс.