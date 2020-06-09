В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений
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- РИА Новости
Об этом в эфире телеканала «360» заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Следующая задача в конце недели — я обращаю внимание и главного санитарного врача (Подмосковья. — RT): мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача — внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность», — цитирует его РИА Новости.
По словам губернатора, ситуация с коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизируется вторую неделю.
«Мы видим сейчас стабилизацию ситуации, она уже идёт вторую неделю. Вместе с тем мы выявляем 700—800 новых случаев заболевания (в сутки. — RT)», — отметил Воробьёв.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье после перенесённого COVID-19 за сутки из больниц выписан 641 пациент.