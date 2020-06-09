В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений

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До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом в эфире телеканала «360» заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Следующая задача в конце недели — я обращаю внимание и главного санитарного врача (Подмосковья. — RT): мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача — внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность», — цитирует его РИА Новости.

По словам губернатора, ситуация с коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизируется вторую неделю.

«Мы видим сейчас стабилизацию ситуации, она уже идёт вторую неделю. Вместе с тем мы выявляем 700—800 новых случаев заболевания (в сутки. — RT)», — отметил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после перенесённого COVID-19 за сутки из больниц выписан 641 пациент.

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