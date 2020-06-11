Решившие поступать в колледжи выпускники будут зачислены по аттестатам

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Выпускники школ, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Решившие поступать в колледжи выпускники будут зачислены по аттестатам
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Все российские школьники — и 9-х, и 11-х классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — сообщили в пресс-службе правительства.

При этом Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо будет сдать только тем выпускникам, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

В кабмине напомнили, что привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить ради безопасности школьников и педагогов на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что выпускникам российских школ будут выданы аттестаты с отличием и золотые медали по итоговым оценкам без учёта результатов ЕГЭ.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена к этому формату.

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