Выпускники школ в России получат аттестаты с отличием без учёта ЕГЭ

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Выпускникам российских школ будут выданы аттестаты с отличием и золотые медали по итоговым оценкам без учёта результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Выпускники школ в России получат аттестаты с отличием без учёта ЕГЭ
  • РИА Новости

«Принято решение: если школьники хорошо учились, учились на пятёрки, выдать им аттестаты с отличием и золотые медали, как это всегда принято, по текущим оценкам. Без учёта результатов ЕГЭ», — сказал Кравцов в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что такое решение связано с тем, что в 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники школ, которые планируют поступать в вузы.

Глава Минпросвещения напомнил, что учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестаты до 15 июня.

Президент России Владимир Путин назначил 29 июня датой начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всей стране.

В Минпросвещения сообщили, что пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции в полтора метра.

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