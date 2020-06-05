В пунктах сдачи ЕГЭ могут организовать экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию могут появиться в пунктах сдачи ЕГЭ, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. В министерстве позднее уточнили, что они пройдут без школьников, чтобы «проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах».

Основная волна сдачи стартует 3 июля. При этом экзамены будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.