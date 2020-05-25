В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ

Принято решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Начать Единый государственный экзамен именно с пробных экзаменов для того, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошёл без сбоев», — сказал он.

По его словам, такое решение было принято по итогам обсуждений и с учётом эпидемиологической ситуации, а также «с учётом того, что многие учителя выходят из отпуска».

«Необходимо время для того, чтобы ещё раз пройти весь порядок, провести некую подготовительную работу, а также проверить информационные системы, видеонаблюдение, печати, сканирования», — заявил министр.

Кравцов сообщил, что понятие «пробного экзамена» будет внесено в нормативную базу.

«А 3 июля начнутся экзамены по географии, литературе, информатике и так далее», — добавил он.

21 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо провести ЕГЭ по всей стране 29 июня.

Как отметил Кравцов, пункты проведения экзамена оснастят средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции в полтора метра.