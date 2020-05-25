Пробный ЕГЭ 29 и 30 июня пройдёт без участия школьников
- РИА Новости
Как сообщили в ведомстве, 25 мая состоялось заседание относительно проведения ЕГЭ и приёма в вузы в 2020 году, передаёт ТАСС.
«В ходе обсуждения участники пришли к единогласному мнению о необходимости проведения предварительных пробных экзаменов без участия детей», — говорится в сообщении.
Как уточняется, такое решение необходимо, чтобы «ещё раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах».
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России принято решение провести 29 и 30 июня пробный ЕГЭ.
По его словам, «3 июля начнутся экзамены по географии, литературе, информатике и так далее».
21 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо начать проведение ЕГЭ по всей стране 29 июня.