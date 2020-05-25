Пробный ЕГЭ 29 и 30 июня пройдёт без участия школьников

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Пробный ЕГЭ, запланированный на 29 и 30 июня, пройдёт без участия школьников. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения России.
Пробный ЕГЭ 29 и 30 июня пройдёт без участия школьников
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, 25 мая состоялось заседание относительно проведения ЕГЭ и приёма в вузы в 2020 году, передаёт ТАСС.

«В ходе обсуждения участники пришли к единогласному мнению о необходимости проведения предварительных пробных экзаменов без участия детей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, такое решение необходимо, чтобы «ещё раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России принято решение провести 29 и 30 июня пробный ЕГЭ

По его словам, «3 июля начнутся экзамены по географии, литературе, информатике и так далее».

21 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо начать проведение ЕГЭ по всей стране 29 июня

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