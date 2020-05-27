В Рособрнадзоре рассказали о количестве участников ЕГЭ в 2020 году

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Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ в 2020 году.
В Рособрнадзоре рассказали о количестве участников ЕГЭ в 2020 году
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Количество детей увеличилось, потому что мы перенесли весеннюю (досрочную) волну ЕГЭ на основной период. Сейчас у нас зарегистрировано свыше 783 тыс. участников. Из них выпускников прошлого года — 74 тыс.», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, 48 тыс. из общего числа выпускников — это те, кто выбрал только русский язык и базовую математику.

Как пояснил Музаев, они необходимы лишь для получения аттестата, а в 2020 году решено выдать его без экзаменов тем, кто не намерен поступать в вузы.

«Если такие выпускники всё же захотят сдавать экзамен, мы не можем лишить их такого права. Но у нас есть подозрение, что подавляющее большинство из них на экзамен не придут», — сказал он.

Музаев не исключил, что такие выпускники могут оставить полученные баллы на будущее, поскольку результаты действительны четыре года.

Ранее, как сообщал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.

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