Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса
- Reuters
Отмечается, что в июне 2020 года запланирована передача 60 тыс. курсов медикамента в медучреждения.
«Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести «Авифавир» в объёме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов», — приводят «Известия» заявление.
Ранее разработчики отметили случаи мошенничества с продажей препаратов для лечения коронавируса на основе действующего вещества фавипиравира.