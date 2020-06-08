Разработчики отметили попытки мошенничества с препаратами от COVID-19

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» отметили случаи мошенничества с продажей препаратов для лечения коронавируса на основе действующего вещества «Фавипиравира».
Разработчики отметили попытки мошенничества с препаратами от COVID-19
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Отмечается, что мошенники разместили ряд частных объявлений на известных интернет-площадках, где под видом медицинских препаратов от COVID-19 «осуществляется продажа плацебо».

«Таким образом, эти препараты не могут помочь в терапии против коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости заявление РФПИ.

Разработчики подчеркнули, что такие лекарства невозможно приобрести в свободной продаже, они выдаются пациентам исключительно в лечебных учреждениях под надзором врача.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что препарат против коронавирусной инфекции «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках ОМС.

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