Разработчики отметили попытки мошенничества с препаратами от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» отметили случаи мошенничества с продажей препаратов для лечения коронавируса на основе действующего вещества «Фавипиравира».

Отмечается, что мошенники разместили ряд частных объявлений на известных интернет-площадках, где под видом медицинских препаратов от COVID-19 «осуществляется продажа плацебо».

«Таким образом, эти препараты не могут помочь в терапии против коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости заявление РФПИ.

Разработчики подчеркнули, что такие лекарства невозможно приобрести в свободной продаже, они выдаются пациентам исключительно в лечебных учреждениях под надзором врача.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что препарат против коронавирусной инфекции «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках ОМС.