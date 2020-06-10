В Хабаровском крае рассказали о проверке по факту невыплат медикам

Короткая ссылка
В прокуратуре Хабаровского края рассказали о проверке по факту невыплаты надбавок персоналу детской поликлиники №5 в Комсомольске-на-Амуре.
В Хабаровском крае рассказали о проверке по факту невыплат медикам
  • РИА Новости

Как передаёт Transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу ведомства, сотрудники учреждения направили президенту и генеральному прокурору России письма с жалобой о том, что им не выплатили положенные надбавки.

«Риски при работе в таких опасных условиях для всех одинаковые, но в то же время медперсонал получает разные выплаты и суммы в расчётных листках сильно разнятся», — подчеркнули медработники.

В то же время губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что все надбавки медикам выплачиваются вовремя и даже с опережением.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить