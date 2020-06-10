В Хабаровском крае рассказали о проверке по факту невыплат медикам

В прокуратуре Хабаровского края рассказали о проверке по факту невыплаты надбавок персоналу детской поликлиники №5 в Комсомольске-на-Амуре.

Как передаёт Transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу ведомства, сотрудники учреждения направили президенту и генеральному прокурору России письма с жалобой о том, что им не выплатили положенные надбавки.

«Риски при работе в таких опасных условиях для всех одинаковые, но в то же время медперсонал получает разные выплаты и суммы в расчётных листках сильно разнятся», — подчеркнули медработники.

В то же время губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что все надбавки медикам выплачиваются вовремя и даже с опережением.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.