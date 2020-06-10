Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

По её словам, на весь период пандемии, пока нет вакцины, гражданам следует быть очень осторожными.

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остаётся масочный режим», — заявила Попова.

Ранее Попова сообщила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с распространением коронавируса.

Она также отметила, что Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций для профилактики распространения COVID-19 в различных сферах деятельности.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.