Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
  • РИА Новости

По её словам, на весь период пандемии, пока нет вакцины, гражданам следует быть очень осторожными.

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остаётся масочный режим», — заявила Попова.

Ранее Попова сообщила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с распространением коронавируса.

Она также отметила, что Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций для профилактики распространения COVID-19 в различных сферах деятельности.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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