Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
- РИА Новости
По её словам, на весь период пандемии, пока нет вакцины, гражданам следует быть очень осторожными.
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остаётся масочный режим», — заявила Попова.
Ранее Попова сообщила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с распространением коронавируса.
Она также отметила, что Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций для профилактики распространения COVID-19 в различных сферах деятельности.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.