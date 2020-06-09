Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций по COVID-19

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Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в различных сферах деятельности. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова.
Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций по COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы отработали уже 35 их методических рекомендаций для всех самых разных видов деятельности. Смотрим международный опыт», — приводит ТАСС её слова на совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко с членами совета при президенте.

Как уточнила Попова, Россия является единственной страной, которая организует летнюю оздоровительную кампанию для детей за счёт бюджета.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с COVID-19.

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