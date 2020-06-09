Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций
- АГН «Москва»
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам заемные деньги очень быстро, «не отходя от кассы», — заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что согласно законодательству России при обращении за кредитом у граждан есть право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней. Также можно попросить выдать подписанные индивидуальные условия договора.
Также Роспотребнадзор указал на необходимость проверки МФО в государственном реестре на сайте Банка России либо в специальном электронном справочнике.
Кроме того, Роспотребнадзор подчеркнул, что законодательство запрещает оформление микрозайма под залог жилья.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений, введённых из-за коронавируса.