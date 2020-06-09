Диетолог дала рекомендации по снижению веса после самоизоляции

Врач-диетолог Марина Макиша, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала, как избавиться от лишнего веса после самоизоляции.

«Снижение веса — это всегда особый план питания, который предполагает ограничение калорийности. Если мы не уменьшим калорийность рациона, мы не похудеем. Поэтому, конечно, людям, которые набрали за карантин вес, нужно, во-первых, пересмотреть свой рацион. С учётом того, что мы перешли на летнее время, добавить побольше овощей взамен мучных и хлебобулочных изделий. Убрать макароны и крупы», — заявила диетолог в беседе с газетой «Известия».

По её словам, вместо сладостей лучше употреблять свежие ягоды и фрукты.

Кроме того, врач посоветовала увеличивать физическую активность и запланировать хотя бы часовую прогулку вечером.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.