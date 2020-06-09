За сутки в России после коронавируса выписали 11 709 человек

В России в течение суток после выздоровления от коронавирусной инфекции были выписаны 11 709 человек. Всего за период распространения инфекции вылечились 242 397 пациентов.

Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки выписаны 11 709 человек... За весь период выписаны 242 397 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в России были выписаны 3957 человек.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.