За сутки в России после коронавируса выписали 11 709 человек
- РИА Новости
Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки выписаны 11 709 человек... За весь период выписаны 242 397 человек», — говорится в сообщении.
Накануне в России были выписаны 3957 человек.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.