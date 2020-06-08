За сутки в России после коронавируса выписали 3957 человек

В России в течение суток после выздоровления от коронавирусной инфекции были выписаны 3957 человек. Всего за период распространения инфекции вылечились 230 688 пациентов.

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Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом. «За последние сутки выписаны 3957 человек... За весь период выписаны 230 688 человек», — говорится в сообщении. Накануне выздоровели 5343 человека. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.