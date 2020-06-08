Вирусолог оценил необходимость носить маски

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев оценил необходимость носить маски.

«Всё зависит от ситуации», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, если на улице человек оказывается среди людей, на расстоянии менее полутора метров, то риск заболевания без маски может быть довольно высоким.

«Если же вы в одиночку прогуливаетесь в лесу или парке, поблизости никого, то маска не актуальна. Но поскольку по дороге в парк всё равно придётся пройти и подъезд, и, например, пешеходный переход, забывать про маски не стоит», — отметил Лукашев.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Кремнев в беседе с Inforeactor выразил мнение, что нужно следовать рекомендациям Роспотребнадзора.

«То есть ходить в масках и перчатках в общественных местах, не собираться в большие скопления и соблюдать социальную дистанцию», — пояснил он.

Ранее врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил о важности ношения масок и перчаток.