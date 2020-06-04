Врач напомнил о важности ношения масок и перчаток

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил о важности ношения масок и перчаток.

«Люди расслабились и носят маски и перчатки не по принципу самозащиты, а потому что этого требуют правила. Поэтому маску кладут в карман, затем при необходимости надевают. При этом, как правило, надевают её впопыхах, не той стороной», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил эксперт, более светлая сторона маски должна прилегать к лицу.

Что касается перчаток, то, по словам Зайцева, не нужно подносить их к лицу.

Кроме того, эксперт призвал минимизировать контакт с поверхностями, которых касаются множество людей.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки медики подтвердили диагноз у 8831 человека в 85 регионах России.