Опрос: четверть россиян планируют отдыхать на отечественных курортах

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, где туристы из России собираются отдыхать этим летом в случае полного снятия ограничительных мер. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Так, почти четверть (24%) россиян уже планируют свой отдых на отечественных курортах, а ещё 7,7% участников опроса склоняются к этому варианту.

Наиболее привлекательными местами для проведения отпуска в России респонденты считают Крым (этот ответ выбрали 26,5% опрошенных), Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%) и Байкал (5,9%).

Ещё 2,2% хотели бы поехать на Ставрополье, а 1,6% — в Приморский край.

При этом, как отметили почти 52% респондентов, если границы в этом году не откроют, то они не планируют путешествовать по стране.

«Сразу после открытия границ больше всего россиян (38,1%) хотели бы отправиться в курортные европейские страны — Италию, Испанию, Грецию. 23,4% привлекают страны ближнего зарубежья — речь идёт о Прибалтике, Армении и Болгарии. 14,8% отправятся в Африку, 12,6% в Азию. 5,6% хотели бы побывать в Америке, а 5,5% полетели бы в Австралию», — рассказали в OneTwoTrip.

В опросе приняли участие 2,1 тыс. респондентов.

В настоящее время ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса, продолжают действовать в некоторых регионах страны. В частности, в Краснодарском крае режим карантина продлили до 21 июня.

В Москве режим самоизоляции отменяется с 9 июня.

Опубликованные в конце мая результаты опроса показали, планируют ли россияне соблюдать социальную дистанцию при отдыхе на курорте после открытия курортного сезона.

Выяснилось, что 20,5% россиян считают соблюдение дистанции между отдыхающими на пляже и в воде лишней мерой.