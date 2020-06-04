Режим карантина в Краснодарском крае продлён до 21 июня

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Власти Краснодарского края продлили карантин в регионе до 21 июня. Соответствующее заявление сделал глава региона Вениамин Кондратьев.
Режим карантина в Краснодарском крае продлён до 21 июня
  • Город Краснодар. Архивное фото / © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Продлеваем карантин до 21 июня. Это решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов», — приводит его слова РИА Новости.

По словам губернатора, «красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются».

«Въезд в край также ограничен. Поручение усилить работу карантинных постов, МОСов (мобильных отрядов самоконтроля. — RT) на границах региона остаётся в силе. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Закрыты торговые и развлекательные центры», — отметил он.

При этом предложено с 6 июня открыть парки, скверы и набережные, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.

21 мая российский президент Владимир Путин заявил, что решение об открытии гостиниц и пансионатов в Краснодарском крае должно приниматься с учётом реальной эпидемиологической обстановки.

Глава государства отметил, что «интуичить» с этим вопросом не стоит.

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