Путин призвал не «интуичить» с открытием гостиниц на Кубани
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На встрече в формате видеоконференции губернатор доложил, что санаторно-курортные организации смогут работать с 1 июня.
«Здесь, я думаю, так же будем где-то интуичить, чувствовать, и я думаю, что в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал Кондратьев.
«Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, и вовремя, но не забегая вперёд, принимать соответствующие решения», — ответил Путин.
Он подчеркнул, что следует быть «в тесном контакте со специалистами».
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев.