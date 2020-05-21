Путин призвал не «интуичить» с открытием гостиниц на Кубани

Решение об открытии гостиниц и пансионатов в Краснодарском крае должно приниматься с учётом реальной эпидемиологической обстановки, заявил президент России Владимир Путин главе региона Вениамину Кондратьеву.

На встрече в формате видеоконференции губернатор доложил, что санаторно-курортные организации смогут работать с 1 июня.

«Здесь, я думаю, так же будем где-то интуичить, чувствовать, и я думаю, что в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал Кондратьев.

«Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, и вовремя, но не забегая вперёд, принимать соответствующие решения», — ответил Путин.

Он подчеркнул, что следует быть «в тесном контакте со специалистами».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев.