Россияне рассказали, как восполняют отсутствие путешествий

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, чем россияне во время изоляции заменяют реальные путешествия. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
Россияне рассказали, как восполняют отсутствие путешествий
  • Pixabay

73,3% респондентов сказали, что вспоминают свои прошлые поездки: пересматривают фото, видео и другие материалы.

На втором месте — просмотр передач и документальных фильмов про путешествия, а также изучение тревел-блогов (26,7%).

В ожидании открытия границ 15,7% респондентов украшают квартиру предметами интерьера и сувенирами, привезёнными из разных стран, а также готовят блюда разных народов мира.

Заменить реальные путешествия виртуальными (совершить виртуальные туры по музеям или «погулять» по городам с помощью онлайн-карт и веб-камер) попробовали 11,5% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. человек. Как уточнили в OneTwoTrip, опрашиваемые могли выбрать по несколько вариантов ответа на каждый вопрос.

Ранее опрос показал, что четвёртая часть жителей России хотели бы отправиться в отпуск за границу уже летом этого года.

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