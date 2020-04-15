Зона неизвестности: как быстро туристический рынок сможет восстановиться после пандемии

Туристический бизнес одним из первых почувствовал влияние пандемии коронавируса и уже понёс колоссальные потери. Согласно опросу сервиса для путешествий OneTwoTrip, результаты которого есть в распоряжении RT, большинство россиян считают, что смогут поехать в отпуск только осенью. При этом эксперты делают прогнозы очень осторожно: по их словам, для полного восстановления рынка может понадобиться от пары месяцев до нескольких лет. Что происходит с отраслью сейчас и когда она сможет восстановиться — в материале RT.

Большинство россиян (74,1%) считают, что смогут отправиться в зарубежный отпуск осенью этого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в котором приняли участие 2,4 тыс. респондентов (результаты есть в распоряжении RT).

Чуть более четверти опрошенных полагают, что за границу можно будет отправиться уже этим летом. Но в одном почти все респонденты (96%) уверены: режим самоизоляции закончится позже мая.

При этом 83,2% опрошенных отметили, что они соблюдают все установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) правила профилактики распространения коронавирусной инфекции. На самоизоляции путешественники находятся в основном дома — этот вариант ответа выбрали 88,4% опрошенных. За город уехали только 11,6%.

«Сейчас россияне не планируют поездки в долгосрочной перспективе: «глубина» покупки у 83% клиентов сервиса составляет максимум семь дней ― ситуация в России и мире меняется ежедневно. В прошлом году к планированию поездок менее чем за неделю были склонны 53% пользователей сервиса. Ситуацию с пандемией можно назвать беспрецедентной. Индустрия ждёт скорейшего снятия запретов на путешествия в разных регионах мира после стабилизации ситуации с распространением вируса», — рассказал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.



Состояние тотальной паузы

Из-за пандемии коронавируса туристический рынок фактически приостановил свою активную деятельность. По подсчётам Ассоциации туроператоров России (АТОР), только на начало марта этого года потери российского турбизнеса от распространения коронавируса уже составили порядка 30 млрд рублей. Общие потери мирового сектора туризма из-за пандемии, как подсчитали экономисты, могут составить от $22 млрд до $73 млрд.

«Турбизнес находится в состоянии тотальной паузы. Как во всём мире, так и в России. Рынок ушёл в летаргический сон. Мелкие туроператоры отправили людей в отпуска за свой счёт, крупные ещё какое-то время продержатся. Туризм в любой кризис падает первым, а восстанавливается последним. Всё закрылось в течение месяца, а вот открытие в каждой ситуации будет оцениваться по ситуации отдельно», — считает Александр Железняк, учредитель АНО «Национальная туристическая инициатива».

Будущее турбизнеса напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в мире, подчеркнул эксперт.

По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, на российском рынке продажи туров приостановлены до 31 мая, в остальных странах ограничения пока носят бессрочный характер.

«В данной ситуации компании в первую очередь занимаются перебронированием туристических поездок на более поздний период, чтобы не потерять на курсовой разнице и скидках, по которым приобретались туры, не потерять на штрафах. По такому же пути пошли и авиакомпании, они тоже предлагают перебронирование или аннулирование с последующей выплатой через более поздний срок. В этой ситуации туркомпании вынуждены прежде всего оптимизировать свои затраты, и основной вопрос — аренда, налоги и зарплаты», — пояснил Горин.

РИА Новости

© Илья Наймушин

Ориентировочные прогнозы

Прогнозы по возможным срокам восстановления туристической жизни в прежнем режиме эксперты дают очень осторожно. Помимо ситуации с коронавирусом, на это повлияет также экономическая ситуация в мире, уровень безработицы, периодичность открытия стран и другие факторы.

Туризм почти сразу попал в список отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Однако прогнозы по восстановлению этой сферы очень призрачны — на это может понадобиться от пары месяцев до нескольких лет.

«Но есть один очень важный фактор, который во многом может определить всю картину. Этот фактор — колоссальный отложенный спрос среди потребителей как на внутрироссийский отдых, так и на зарубежный. То есть мы уже сейчас видим, что люди, которые сидят дома, хотят выехать, сменить картинку и обстановку, снова путешествовать, несмотря на суровые экономические условия. И эта жажда во многом определит будущую картину туристической индустрии», — считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.



При этом в первую очередь восстанавливаться начнёт внутренний туризм, уверены специалисты. По мнению Александра Железняка, кризисная ситуация может подвигнуть российский турбизнес создавать новый продукт и продвигать его, оставляя деньги в экономике страны.



Что касается выездного туризма, то, по мнению Дмитрия Горина, с учётом закрытых границ пока планирование происходит фактически уже на III—IV квартал этого года. Но очень многое будет зависеть от открытия границ и возобновления воздушного сообщения.

«Туркомпании сейчас занимаются оптимизацией затрат. После кризиса они, скорее всего, будут консолидироваться между собой, произойдёт укрупнение на рынке, кто-то поменяет род деятельности. Если бы ограничения действовали один-два месяца, это было бы не так ощутимо. Но мы понимаем, что в перспективе может быть от трёх до шести месяцев, компании не смогут так долго жить на накопленные ресурсы. В этой ситуации поможет тот комплекс мер, который сейчас обсуждается правительством. Прежде всего это налоговые каникулы и прямые субсидии», — подчеркнул Горин.