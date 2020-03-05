В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
  • Pixabay

По её словам, на сегодняшний день убытки отрасли из-за отмены туров достигли 27 млрд рублей. 

«В силу того что партнёры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки, деньги сгорают. Больше всего при этом страдает потребитель, потому что ему не возвращают деньги, их неоткуда возвращать. И у него нет ясности, что будет дальше. И он лишается отдыха», — пояснила Ломидзе в беседе с НСН.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с сайтом «Москва 24» призвал не спешить аннулировать туры в Италию, Иран и Южную Корею, запланированные на апрель и более поздние даты.

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