В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.

По её словам, на сегодняшний день убытки отрасли из-за отмены туров достигли 27 млрд рублей.

«В силу того что партнёры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки, деньги сгорают. Больше всего при этом страдает потребитель, потому что ему не возвращают деньги, их неоткуда возвращать. И у него нет ясности, что будет дальше. И он лишается отдыха», — пояснила Ломидзе в беседе с НСН.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с сайтом «Москва 24» призвал не спешить аннулировать туры в Италию, Иран и Южную Корею, запланированные на апрель и более поздние даты.