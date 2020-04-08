В Ростуризме прокомментировали меры поддержки туроператоров

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала решение правительства выделить 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров.

Об этом сообщает ОТР.

«Учитывая масштаб кризиса, мы понимаем, что данные меры не решат всех проблем и не являются исчерпывающими. Многие операторы и туристы уже договариваются о переносе тура по фиксированному на момент покупки курсу валют. Туристы, туроператоры уже сейчас договариваются о депонировании средств с дополнительными привилегиями для путешественников», — заявила глава ведомства.

8 апреля правительство приняло решение выделить 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в беседе с НСН о работе по возвращению туристов на родину.