В Ростуризме прокомментировали меры поддержки туроператоров
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Об этом сообщает ОТР.
«Учитывая масштаб кризиса, мы понимаем, что данные меры не решат всех проблем и не являются исчерпывающими. Многие операторы и туристы уже договариваются о переносе тура по фиксированному на момент покупки курсу валют. Туристы, туроператоры уже сейчас договариваются о депонировании средств с дополнительными привилегиями для путешественников», — заявила глава ведомства.
8 апреля правительство приняло решение выделить 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в беседе с НСН о работе по возвращению туристов на родину.