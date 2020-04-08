В Ростуризме прокомментировали меры поддержки туроператоров

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Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала решение правительства выделить 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров.
В Ростуризме прокомментировали меры поддержки туроператоров
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР.

«Учитывая масштаб кризиса, мы понимаем, что данные меры не решат всех проблем и не являются исчерпывающими. Многие операторы и туристы уже договариваются о переносе тура по фиксированному на момент покупки курсу валют. Туристы, туроператоры уже сейчас договариваются о депонировании средств с дополнительными привилегиями для путешественников», — заявила глава ведомства.

8 апреля правительство приняло решение выделить 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров. 

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в беседе с НСН о работе по возвращению туристов на родину.

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