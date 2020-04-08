Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на возмещение части затрат

Правительство России приняло решение выделить 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам и организацией вывоза туристов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат», — говорится в документе.

Также Ростуризму поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием этих средств и предоставить доклад до 1 октября 2020 года.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в беседе с НСН о работе по возвращению туристов на родину.